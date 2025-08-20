Onda trasladará en septiembre el mercado del jueves al parking exterior del Pabellón Víctor Cabedo

Con motivo del inicio de las obras de remodelación de la Plaza España de Onda, el tradicional mercado exterior del jueves se trasladará, a partir del próximo 4 de septiembre, al parking exterior del Pabellón Víctor Cabedo. Así lo han acordado en una reunión conjunta de trabajo en la que han participado el Ayuntamiento de Onda, la Policía Local y el coordinador del mercado, Juanjo Rodríguez.

La nueva ubicación ofrece múltiples ventajas: proximidad al emplazamiento original, algo especialmente pensado para las personas mayores, impulso para la hostelería y comercios de la zona, accesos seguros y rápidos en caso de emergencia, un espacio llano y cómodo para carritos y sillas de ruedas, así como cercanía a parques y zonas de paseo. Para facilitar la logística de los vendedores, el acceso de vehículos y furgonetas de descarga se hará por la avenida Sierra Espadán, mientras que la salida se producirá por la avenida Cataluña.

De forma paralela, el consistorio habilitará un aparcamiento alternativo en el recinto ferial, donde además se transformará un edificio en desuso en la futura Alquería Cultural, que contará con biblioteca, sala polivalente y un nuevo espacio infantil al aire libre.

¿En qué consiste la remodelación de la plaza España?

La intervención integral de la Plaza España, que empezará en septiembre, resolverá problemas estructurales como las filtraciones al aparcamiento subterráneo y el deterioro del pavimento, además de mejorar la accesibilidad universal.

El proyecto, adjudicado a la empresa BECSA con un presupuesto de 2,9 millones de euros, contempla un aumento del arbolado, instalación de zonas de sombra y mobiliario urbano, juegos infantiles y la recuperación del valor histórico con una réplica del tren de “La Panderola” con una monumental fuente central. Asimismo, el Consistorio está trabajando en una línea de ayudas para comerciantes y hosteleros de la zona durante el transcurso de las obras.

