Nules pone en marcha medidas preventivas ante la alerta roja por fuertes rachas de viento a partir de este viernes

El Centro de Coordinación Operativo Municipal (CECOPAL) ha acordado suspender todas las actividades municipales al aire libre el viernes 13 y el sábado 14 de febrero, esta medida afecta a los entrenamientos, partidos o a cualquier otra actividad que se realice en el campo de fútbol Noulas-Antonio Pérez Balada o en la pista de hockey; también se suspenden las actividades municipales como la fiesta de carnaval programada para la tarde de viernes en el Local Multifuncional; y el sábado, 14 de febrero, permanecerán cerrados los edificios municipales como la piscina municipal, donde se ha suspendido también la actividad la tarde del viernes, la biblioteca, el casal jove, el polideportivo, y los cementerios de Nules y Mascarell, y por tanto toda la actividad programada para esta jornada en estos inmuebles.

También se suspende la autorización de ocupación de vía pública para terrazas y se insta a la retirada de mesas, sillas, sombrillas o cualquier elemento análogo desde las 17:00 horas del viernes, 13 de febrero, hasta las 8:00 horas del domingo, 15 de febrero.

La Policía Local cerrará y precintará aquellos espacios que puedan revestir peligro a la población como las pistas deportivas, parques infantiles, jardín botánico, paques caninos, zona ajardinada de Cuatro Caminos, o parque de l’Estany, entre otros.

El Ayuntamiento de Nules habilita el Local Multifuncional como lugar de albergue provisional en caso de que sea necesario reubicar a alguna familia. Al mismo tiempo que, se dobla la plantilla de la Policía Local en todos los turnos de los días 13 y 14 de febrero, se establecen turnos de trabajo operativos en la brigada municipal el sábado, 14 de febrero, y se activa la agrupación de voluntariado de Protección Civil.

El consistorio recomienda a la población evitar las zonas arboladas o próximas a fachadas que puedan presentar riesgo de desprendimiento; asegurar objetos sueltos en balcones; limitar desplazamientos; dejar vehículos si puede ser en garajes o lugares cubiertos; que las personas que desarrollen trabajos en la vía pública con andamios se aseguren que estén correctamente fijados y no supongan ningún peligro; siempre que sea posible permanecer en casa, seguir la información por los canales oficiales; y en caso de incidencia avisar al 112 o a la Policía Local (964670164).