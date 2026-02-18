Moncofa recupera un nuevo tramo de la muralla medieval para reforzar su valor histórico.

El Ayuntamiento de Moncofa ha iniciado un nuevo tramo de restauración de la muralla medieval del municipio, concretamente en el entorno de la calle San Roque, dentro de la estrategia municipal de recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico local. La actuación permitirá dar continuidad y conexión visual a los tramos ya restaurados en la calle Trinidad y en la propia calle San Roque.

Este proyecto supone la tercera intervención arqueológica impulsada en los últimos años sobre la muralla medieval, declarada Bien de Interés Cultural, que quedó integrada con el paso del tiempo en la trama urbana.

La intervención cuenta con un presupuesto de 55.913,84 euros y está financiada en un 70 % mediante una subvención de la Generalitat Valenciana, mientras que el resto corresponde a fondos municipales.