El jurado de los premios de narrativa breve de la diputación de Castellón premia al escritor castellonense Vicent Gascó Villanueva

El premiado Vicent Gascó, ha sido reconocido por el jurado presidido por María Victoria Pascual Mon, profesora jubilada y nieta de Josep Pascual Tirado, en representación de la Diputación de Castellón, y formado además por Salva Belenguer Dolç, profesor de secundaria, escritor y ganador de la pasada edición; Amelia Díaz Benlliure, poeta y editora, en nombre de Unaria ediciones; Mónica Marco Galván, en representación de la Federació de Colles de Castelló y Joan Josep Trilles Font, como secretario del jurado, y representante de la organización.

El escritor premiado, Vicent Gascó Villanueva, cuenta ya con una notable trayectoria literaria al haber participado en distintos certámenes donde ha logrado ya varios reconocimientos. Profesor con posgrados en Desarrollo de Personas, Psicoterapia Gestalt, Riesgos Psicosociales y Coaching Ejecutivo, actualmente es vicepresidente del Club de Recursos Humanos y docente colaborador en la Universitat Jaume I.

Gascó es conferenciante, tanto en ámbitos académicos como empresariales, compartiendo su formación con su pasión por la entomología, también ha formado parte del jurado de distintos premios literarios. Además ha ejercido como prologuista, corrector de narrativa y columnista de Castellón Diario. Ha viajado a más de cincuenta países, especialmente al continente africano, donde sus experiencias en culturas minoritarias le han servido de inspiración para sus novelas.

El escritor ha sido finalista del Premio Mayo -Memorial Pascual Batalla- en la sección de relatos en valenciano. Es autor, entre otras obras, del libro de relatos ‘Seis libélulas’ y de las novelas ‘El círculo XY’ , ‘Amado Amati’, ‘Los perros del bambú’ y ‘Pan de mono’.