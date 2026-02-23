La Generalitat renueva los permisos de caza para dar continuidad al control de la sobrepoblación de jabalíes

El Ayuntamiento de Burriana, tras recibir la autorización formal de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, dará continuidad durante este 2026 a las labores de caza y contención de jabalíes en el término municipal. Dichas labores incluyen la autorización de los 40 puntos para que los cazadores puedan cazar mediante esperas, así como la ubicación de las jaulas trampa en el término municipal. La renovación de estos permisos por parte de la administración autonómica avala los excelentes resultados cosechados durante el pasado ejercicio y consolida los acuerdos entre el consistorio y el sector cinegético.

Esta resolución se produce tras hacer balance de las actuaciones de control cinegético de 2025, año en el que se lograron abatir más de 150 jabalíes. Estas cifras confirman la eficacia del plan de choque puesto en marcha por el consistorio para frenar los problemas de seguridad y los constantes daños en los cultivos locales que afectan gravemente al sector agrario.

El éxito de la campaña es el resultado de una estrategia liderada por el ejecutivo municipal, basada fundamentalmente en la colaboración estrecha con los cazadores locales y la coordinación directa con la Generalitat Valenciana. Gracias a esta suma de esfuerzos, se han ejecutado acciones de control mediante esperas por parte de los cazadores y la instalación estratégica de jaulas trampa en el término municipal.

Para alcanzar estos objetivos, el consistorio mantuvo alrededor de 40 puntos habilitados durante todo el año, identificados previamente como áreas de alto riesgo para la integridad de las cosechas, los sistemas de riego y la seguridad de los conductores en las carreteras del municipio.

Esta acción se complementa con la reciente instalación de jaulas por parte de la Conselleria de Medio Ambiente en la desembocadura del río Mijares, con el fin de proteger la biodiversidad del paraje del Millars