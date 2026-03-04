El entrenador de tenis y conferenciante Toni Nadal participará en el ciclo Àgora Nules el próximo 24 de marzo

Toni Nadal será el próximo ponente del ciclo de conferencias Ágora Nules, así lo ha anunciado hoy el Alcalde de Nules, David García, quien ha señalado que con esta nueva charla se quiere poner énfasis en el esfuerzo, la disciplina y la constancia.

La conferencia lleva el título 'Todo se puede entrenar', y tendrá lugar martes, 24 de marzo, a las 19.00 horas al Local Multifuncional, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Toni Nadal, es entrenador de tenis y conferenciante. Es conocido por haber sido el entrenador de Rafa Nadal, de hecho fue la figura clave en la formación deportiva y mental del tenista desde su infancia hasta su consolidación como número uno del mundo.

Toni Nadal, además, es especialmente reconocido por sus enfoques en la cultura del esfuerzo, la disciplina y la constancia, la humildad al éxito, la gestión de la adversidad, la fortaleza mental, o la importancia del entorno y los valores familiares