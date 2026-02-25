El Ayuntamiento de Peñíscola sigue avanzando en la adecuación del área del marjal.

En estos días se ha llevado a cabo la reunión de seguimiento para comprobar los trabajos realizados y concretar las tareas que se realizarán en los próximos meses. Un proyecto que pretende dar continuidad a distintas actuaciones que, desde el propio Ayuntamiento y en colaboración con la misma fundación llevan impulsando grandes inversiones como la limpieza intensiva de la acequia Sangonera llevaba a cabo en 2021, los primeros trabajos de recuperación de la acequia del Rey llevados a cabo en 2022 o la consolidación de dunas con vegetación de 2024.

Las distintas fases de este proyecto internacional en el que participa España contemplan, por ejemplo en el marjal de Peñíscola, la limpieza de más de un kilómetro de trazado de acequias, la recuperación del cauce original de la acequia del Rey, la reintroducción de fauna y flora autóctonas, así como la eliminación de especies invasoras. Este año se trabajará en la recuperación del trazado completo de la acequia del Rey.

En este proyecto de Aquatic Warblers on the Move, el objetivo principal es la protección del carricerín cejudo a lo largo de todo el trazado de sus rutas migratorias y la marjal de Peñíscola forma parte de él junto a seis humedales más del conjunto de la Comunitat Valenciana, como el prat de Cabanes-Torreblanca, la desembocadura del Millars, las marjales de Nules y dels Moros el Parque natural de la Albufera así como la marjal de Pego-Oliva. En el proyecto participan un total de seis países.

Además de la participación económica del Ayuntamiento, que supone una inversión total en distintas anualidades de 84.000€ en Peñíscola, LIFE AWOM (Aquatic Warblers on the Move) reúne a entidades europeas y africanas a lo largo de la ruta migratoria del carricerín cejudo, en un esfuerzo coordinado para su conservación. En España participan, entre otras entidades, Fundación Global Nature, la Estación Biológica de Doñana, el Instituto Catalán de Ornitología o la Fundación Migres.

El proyecto cuenta, además, con el respaldo de distintas administraciones públicas, como el Consorcio Riu Millars, la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía y la Junta de Castilla y León, así como con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Fundación Biodiversidad y de su convocatoria de ayudas para el apoyo de proyectos del programa LIFE en el ámbito de la biodiversidad y para el fomento de la digitalización del conocimiento del patrimonio natural.