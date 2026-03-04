El Ayuntamiento de Burriana impulsa el Museo Cardenal Tarancón con una dotación de 260.000 euros

El Ayuntamiento de Burriana llevará al Pleno ordinario de este jueves la ratificación del convenio para la puesta en marcha del Museo Parroquial Cardenal Tarancón. Mediante este acuerdo, se prevé que el ente municipal asuma la adecuación, el mantenimiento y los seguros necesarios para la apertura de este espacio cultural, que contará con su acceso principal por el Racó de l’Abadia y cuyas visitas tendrán carácter gratuito y supervisado por personal designado por el consistorio.

La puesta en marcha de las instalaciones museísticas requerirá una inversión inicial por parte del Ayuntamiento de 190.066,80 euros para la adecuación de las salas, según el informe del arquitecto municipal. Esta inversión se considera amortizada en un plazo de ocho años; no obstante, el convenio prevé que, si no se acordara la prórroga de cuatro años adicionales tras el periodo inicial, el Obispado asumiría el 50% del gasto de inversión justificado por las mejoras realizadas en el inmueble.

Asimismo, siguiendo la valoración del arqueólogo municipal, el consistorio destinará el fondo restante hasta los 260.000 euros a la compra de bienes muebles para el funcionamiento del museo, los cuales quedarán como propiedad municipal al finalizar el convenio. Por su parte, las piezas propiedad del Obispado serán inventariadas y evaluadas en su estado de conservación por técnicos municipales, quienes ejercerán su custodia y mantenimiento ordinario durante la vigencia del acuerdo.

Uno de los puntos clave del convenio es la creación de la figura de la “Colección Museográfica Permanente del Cardenal Tarancón en Burriana”. Este apartado específico se centrará en los objetos personales del Cardenal, que ocuparán un espacio diferenciado en el inmueble. El Ayuntamiento designará a técnicos responsables para la coordinación de la gestión de las piezas y el diseño de la museografía de las salas expositivas.

Mediante esta inversión, el ejecutivo municipal no solo busca la apertura física del museo, sino también avanzar en la profesionalización de la gestión del patrimonio más importante del municipio. Este nuevo proyecto sigue en la dirección de consolidar la iniciativa «Ciudad de Museos», un proyecto estratégico que aspira a crear, a largo plazo, una sólida red de gestión y divulgación de la cultura y el patrimonio de Burriana.