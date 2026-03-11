Almassora impulsa con la Generalitat proyectos clave como la nueva escuela infantil San José y el centro de salud Sant Pere

Durante el encuentro, ambas administraciones analizaron el estado de cuatro actuaciones consideradas prioritarias para la población de Almassora. Entre ellas destaca la nueva escuela infantil San José. En este sentido, la alcaldesa explicó que el proyecto se encuentra pendiente de la delegación definitiva por parte de la Conselleria de Educación al Ayuntamiento para poder licitar las obras dentro del plan Edificant. El consistorio ya cuenta con la reserva de crédito necesaria para acondicionar el espacio donde se instalarán las aulas provisionales mientras se ejecutan los trabajos.

Otro de los temas tratados fue el nuevo centro de salud Sant Pere. Actualmente, la Conselleria de Sanidad está trabajando en el plan funcional previo a la futura licitación de la redacción del proyecto y la dirección de obra, un paso fundamental para avanzar en esta infraestructura sanitaria ampliamente demandada por los vecinos.

Asimismo, durante la reunión se abordó el proyecto de renaturalización en terrenos municipales que recientemente han sido adecuados. El objetivo es crear una gran franja verde que permita mitigar el impacto visual del entorno industrial y reducir posibles molestias para la población. En los próximos días está prevista la firma de un convenio de colaboración entre la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación y el Ayuntamiento para poner en marcha esta actuación.

Por último, ambas administraciones analizaron el futuro vial rápido que conectará de forma directa la playa con el casco urbano. Esta infraestructura tiene como finalidad mejorar la conexión y la seguridad entre ambas zonas del municipio. Actualmente, los servicios técnicos municipales y los de la Dirección General de Infraestructuras están ultimando el trazado definitivo de este nuevo acceso.