TORNEO DE GOLF

Vistabella Golf acoge la gran fiesta del IX Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja este sábado 26 de septiembre

👉 Vuelve el Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja en un entorno inigualable como Vistabella Golf. Una jornada de fiesta a la que está invitada toda la Vega Baja.

🎤 El programa 'Más de uno' ha visitado este jueves las instalaciones de Vistabella Golf en Jacarilla para conocer este reconocido campo de golf y el torneo que se celebra este sábado 26 de septiembre a partir de las 8,30h y en la modalidad Individual Stableford.

👉Han participado Joost Boelhouwer, director y Golf Manager de Vistabella Golf; Esther Robles, directora de Vistabella Golf Homes; José Luis Ruiz, director de marketing de Alimotor, concesionario Omoda y Jaecco, y Luis Hidalgo, director de Hotel Montepiedra.

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

👉El IX Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja en Vistabella Golf cuenta con el patrocinio de Alimotor, concesionario oficial Omoda y Jaecco; CRC - Caja Rural Central; Vega Fibra, y Zenia Boulevard; junto a la colaboración de Esparcia Café, Restaurante Nautilus, Hotel Montepiedra, QTAL Gourmet, Fruto Seco.com, Viñas Familia Gil, Arrocería El Sarmiento, Keaki Ferreteros, HISÚMER, Raúl Asencio Panettones, Alain Afflelou Orihuela, Restaurante La Galería de La Mirada, Buy Golf Spain, Go-Karts Orihuela Costa, Restaurante Luz de Mar y Bodegas Vera.

IX Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja
IX Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja | Onda Cero Vega Baja
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IX Torneo Golf Onda Cero Vega Baja | Onda Cero Vega Baja
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