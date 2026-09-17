TORNEO DE GOLF

Vistabella Golf acoge la gran fiesta del IX Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja este sábado 26 de septiembre

👉 Vuelve el Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja en un entorno inigualable como Vistabella Golf. Una jornada de fiesta a la que está invitada toda la Vega Baja. 🎤 El programa 'Más de uno' ha visitado este jueves las instalaciones de Vistabella Golf en Jacarilla para conocer este reconocido campo de golf y el torneo que se celebra este sábado 26 de septiembre a partir de las 8,30h y en la modalidad Individual Stableford. 👉Han participado Joost Boelhouwer, director y Golf Manager de Vistabella Golf; Esther Robles, directora de Vistabella Golf Homes; José Luis Ruiz, director de marketing de Alimotor, concesionario Omoda y Jaecco, y Luis Hidalgo, director de Hotel Montepiedra.