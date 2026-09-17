Vistabella Golf acoge la gran fiesta del IX Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja este sábado 26 de septiembre

👉El IX Torneo de Golf Onda Cero Vega Baja en Vistabella Golf cuenta con el patrocinio de Alimotor, concesionario oficial Omoda y Jaecco; CRC - Caja Rural Central; Vega Fibra, y Zenia Boulevard; junto a la colaboración de Esparcia Café, Restaurante Nautilus, Hotel Montepiedra, QTAL Gourmet, Fruto Seco.com, Viñas Familia Gil, Arrocería El Sarmiento, Keaki Ferreteros, HISÚMER, Raúl Asencio Panettones, Alain Afflelou Orihuela, Restaurante La Galería de La Mirada, Buy Golf Spain, Go-Karts Orihuela Costa, Restaurante Luz de Mar y Bodegas Vera.