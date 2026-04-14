Torrevieja celebra el I 'Mosaico Fest' para promover la convivencia intercultural de las 123 nacionalidades de su padrón

El concejal de Bienestar Social, Convivencia e Integración, Oscar Urtasun, la edil de Participación Ciudadana, Trudy Páez, y la mediadora intercultural del Ayuntamiento de Torrevieja, Rocío Raffaeli, han presentado hoy el ‘I Mosaico Fest’, un gran encuentro intercultural bajo el lema 'Torrevieja somos uno', con el objetivo de fomentar la participación comunitaria, la igualdad de trato hacia las personas migrantes y la prevención del racismo y la xenofobia.

Torrevieja: una de las ciudades más internacionales de España

En los últimos años, Torrevieja ha experimentado un notable incremento de su diversidad cultural, consolidándose como una de las ciudades más internacionales de España. Según datos municipales, a comienzos de 2026 conviven en el municipio personas procedentes de 123 países de los cinco continentes. Esta realidad hace necesario impulsar iniciativas que favorezcan el conocimiento mutuo, la interacción positiva entre la ciudadanía y la convivencia intercultural.

El ‘I Mosaico Fest’ nace precisamente con este propósito: dinamizar la comunidad y fortalecer la cohesión social desde una perspectiva inclusiva y plural, donde cada vecino y vecina se sienta parte fundamental de la ciudad.

PROGRAMACIÓN

El festival se celebrará del viernes 17 al domingo 19 de abril con una variada programación:

Viernes 17 (18:00 – 20:00 h.) Centro Cultural Virgen del Carmen

· 18:00 h.: Charla “Vivir entre culturas”

· 18:45 h.: Charla “Juventud y raíces”

Sábado 18 (11:00 – 22:00 h.) Parque de las Naciones

· 11:00 h.: Apertura de carpas de asociaciones

· 11:30 h.: Pintura mural y juegos infantiles

· 12:30 h.: Inauguración y desfile de banderas

· 14:00 h.: Muestra de cocina internacional

· 16:00 – 19:00 h.: Danzas y música

· 16:00 h.: Gymkana y globoflexia

· 19:00 h.: Talleres de baile del vientre y Bollywood

· 20:00 h.: Show musical y baile latino “Rumbembé”

Domingo 19 (11:00 – 14:00 h.)

· Hinchables y juegos tradicionales

· 11:30 h.: Taller de baile de Tahití

· 12:30 h.: Desfile y baile boliviano “Salay Bolivia”

UN FESTIVAL PARA CELEBRAR LA DIVERSIDAD

El ‘I Mosaico Fest’ no es solo una celebración, sino un reconocimiento a la identidad intercultural de Torrevieja. A través de la música, la danza, la gastronomía y el encuentro, este evento pone en valor la riqueza cultural del municipio y refuerza el sentimiento de pertenencia de toda la ciudadanía.

Desde la organización se anima a toda la población a participar en este evento, que busca demostrar que la diversidad es una fortaleza y que, en Torrevieja, la convivencia se construye desde la unión.

Asimismo, todas las novedades y actualizaciones del festival podrán seguirse a través de sus redes sociales en @mosaicofest_torrevieja.