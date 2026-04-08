Torrevieja activa el programa 'Salud emocional en primera línea' dirigido al cuidado psicológico y el fortalecimiento emocional de profesionales

El objetivo es garantizar el bienestar de los profesionales públicos, dotándoles de herramientas prácticas que les permitan afrontar con mayor eficacia las exigencias de su labor diaria, prevenir el desgaste psicológico y favorecer un mayor equilibrio emocional en el desempeño de sus funciones. El programa está especialmente dirigido a los colectivos que trabajan en situaciones de alta presión y contacto directo con la ciudadanía, entre los que se encuentran cuerpos de seguridad, Policía Local, Guardia Civil, agentes de movilidad, bomberos y personal de Protección Civil.