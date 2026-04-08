NOTICIAS MEDIODÍA 08/04/2026

Torrevieja activa el programa 'Salud emocional en primera línea' dirigido al cuidado psicológico y el fortalecimiento emocional de profesionales

✅ El Ayuntamiento de Torrevieja, y sus concejalías de Salud Pública y Policía Local, pone en marcha el programa “Salud emocional en primera línea”, una iniciativa centrada en el cuidado psicológico y el fortalecimiento emocional de los profesionales que desempeñan funciones esenciales para la ciudadanía.

Onda Cero Vega Baja

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El objetivo es garantizar el bienestar de los profesionales públicos, dotándoles de herramientas prácticas que les permitan afrontar con mayor eficacia las exigencias de su labor diaria, prevenir el desgaste psicológico y favorecer un mayor equilibrio emocional en el desempeño de sus funciones. El programa está especialmente dirigido a los colectivos que trabajan en situaciones de alta presión y contacto directo con la ciudadanía, entre los que se encuentran cuerpos de seguridad, Policía Local, Guardia Civil, agentes de movilidad, bomberos y personal de Protección Civil.

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