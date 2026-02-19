'Tarzán, el musical' trae al Teatro Municipal de Torrevieja este fin de semana magia, aventura y emoción para toda la familia
👉El espectáculo 'Tarzán, el musical', producido por Theatre Properties y Atresmedia, llega al Teatro Municipal de Torrevieja con funciones el sábado 21 y domingo 22 de febrero. Una superproducción visual y emocional que invita a soñar, emocionarse y dejarse llevar por la magia del teatro
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', hablamos con Mireia Coma, la actriz que interpreta el papel de Jane (compañera de Tarzán), sobre esta aventura que nace en Londres y acaba en la selva africana