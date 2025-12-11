CONCIERTO
Rojales acoge este viernes el concierto solidario 'Voces por Benin' a beneficio de la Fundación 'Juntos por la vida'
👉La Fundación 'Juntos por la vida' organiza este concierto solidario cuyo beneficio se destinará a la construcción de un centro escolar en aquel país de África Occidental
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, la presidenta de la Fundación, Clara Arnald, destaca lo espectacular del concierto con música y bailes de Benin e invita a asistir y colaborar
Pedro J. Llorach
Rojales |