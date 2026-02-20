Repasamos y valoramos las noticias de los últimos días en la comarca de la Vega Baja con Blas Sánchez Sala
👉 Cada viernes en 'Más de uno Vega Baja', analizamos las noticias más destacadas de los últimos días en nuestra comarca. Hoy valoramos la actualidad semanal con el gestor, economista y vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Vega Baja (ASEMVEGA), Blas Sánchez Sala
👉Abordamos la mejora de las comunicaciones, la falta de suelo industrial, la ubicación de la planta comarcal de residuos, la construcción de viviendas, la posible supresión de 'La Senda del poeta' y otros asuntos de interés comarcal