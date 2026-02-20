EL RESUMEN DE LA SEMANA

Repasamos y valoramos las noticias de los últimos días en la comarca de la Vega Baja con Blas Sánchez Sala

👉 Cada viernes en 'Más de uno Vega Baja', analizamos las noticias más destacadas de los últimos días en nuestra comarca. Hoy valoramos la actualidad semanal con el gestor, economista y vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Vega Baja (ASEMVEGA), Blas Sánchez Sala

👉Abordamos la mejora de las comunicaciones, la falta de suelo industrial, la ubicación de la planta comarcal de residuos, la construcción de viviendas, la posible supresión de 'La Senda del poeta' y otros asuntos de interés comarcal

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Blas Sánchez Sala
Blas Sánchez Sala | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer