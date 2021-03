Ribera valida en un estudio multicéntrico nuevos test de saliva rápidos para la detección del Covid19

Las pruebas realizadas permiten detectar correctamente el 94% de pacientes positivos y el 71% de pacientes sanos que se incluyeron en el estudio, que será publicado próximamente

El grupo sanitario Ribera y la distribuidora de material médico sanitario Safadifarma han presentado esta mañana el resultado del estudio de investigación realizado entre el 12 de enero y el 3 de febrero del 2021 en ocho centros de atención primaria de los departamentos de salud de Torrevieja y Vinalopó, ambos gestionados por el grupo sanitario Ribera e incluidos dentro de la red de hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. El estudio ha tenido como principal objetivo validar la eficacia de un test rápido de antígeno a partir de muestras de esputo-saliva, que se tomaron a más de 1.400 pacientes de forma paralela a las pruebas convencionales de análisis de diagnóstico que realizan ambos departamentos de salud. Estos test de saliva han detectado el 94% de los positivos Covid y el 71% de los pacientes sanos. Durante la presentación, Paqui Puerta, Adjunta a la Dirección de Enfermería del grupo Ribera en Torrevieja y VInalopó, ha explicado que la “implicación de los sanitarios de ambos departamentos de salud ha permitido realizar los 1.403 test en un tiempo récord y detectar, así 688 casos de Covid para acelerar su aislamiento y facilitar el tratamiento correspondiente”. El director asistencial del grupo Ribera, Carlos Catalán, ha destacado el papel de la Enfermería en este ensayo y ha puesto en valor la fecha en la que se ha realizado, tanto por el compromiso de los profesionales en momentos de máxima actividad como por el valor de la muestra. “El mes de enero ha sido el de mayor incidencia de contagios en el área del Vinalopó y Torrevieja, por lo que las conclusiones del ensayo son determinantes”, ha explicado. Entre las conclusiones del estudio destaca el alto porcentaje de eficacia de estos test de saliva analizado (NEW GENE), ya que detectó correctamente el 94% de pacientes contagiados por Covid y al 71% de pacientes sanos. El ensayo también ha determinado niveles de sensibilidad clínica del test de hasta el 90% en alguno de los centros participantes, por lo que confirma la eficacia de este tipo de test de nueva generación como prueba diagnóstica rápida y con una logística muy sencilla, lo que permitiría la realización de cribados masivos, gracias a su bajo coste, su rapidez, y a que no son invasivos con el paciente ni requieren pericia profesional o infraestructuras específicas para la toma de los resultados de predicción de las muestras. “Este tipo de pruebas nos permite agilizar el diagnóstico de los pacientes pudiendo comenzar con el aislamiento de forma temprana para evitar así contagios”, ha explicado la coordinadora del estudio. Cabe resaltar que, tras realizar el análisis de calidad de la base de datos del estudio, se obtuvo una muestra total de pacientes, el 79.8% resultó sintomático frente al 29.2% de los pacientes que no presentaron ningún síntoma. El ensayo concluyó que el test “permite analizar y diagnosticar a colectivos amplios de una manera rápida, identificar a positivos y negativos asintomáticos o con síntomas leves, y acelerar el protocolo de aislamiento de los positivos sin interferencia en la actividad del resto de colectivo cribado”.

