El Orihuela CF se mantiene en zona de ascenso a 2ª RFEF tras vencer al Silla (2-0)

El Orihuela CF dio un gran paso hacia su consolidación en los puestos de promoción de ascenso a 2ª RFEF al vencer al Silla en Los Arcos por 2-0 en el grupo VI de Tercera RFEF. Todos los equipos que están por arriba y el que está justo por debajo, habían ganado, lo que suponía para los oriolanos una obligación el sumar los tres puntos para no perder esa posición de play off de ascenso que mantiene como quinto clasificado. El quipo de Óscar Sánchez no defraudó y logró sumar los tres puntos con un gol de Brian en el minuto 39 y otro de Lolo Ivars en el 93, aunque sufrió durante algunos minutos en el tramo final, cuando el Silla buscaba con ahínco el empate.

Por su parte, el Callosa Deportiva, también en la Tercera RFEF, no consiguió sumar y cayó derrotado en el campo del Jove Español de San Vicente por 1-0 en un partido en el que fue expulsado Ángel por doble amonestación, por lo que los callosinos terminaron en inferioridad numérica. Tras esta derrota, el Callosa se mantiene en la posición 16, en zona de descenso, aunque está a solo dos puntos de la salvación.

RESULTADOS DE LA JORNADA DEL FÍN DE SEMANA EN DISTINTOS DEPORTES

FÚTBOL

-

3ª RFEF

* Orihuela CF 2 - 0 Silla CF

* Jove Español San Vicente 1 - 0 Callosa Deportiva

- Regional Preferente

* Independiente Alicante 1 - 1 Redován

* CD Murada 2 - 2 Benferri

*Esportiva Il-Licitana Raval 2 - 3 CD Tháder

* CD Almoradí 2 - 0 Santa Pola

- Primera Regional

* CF Rafal 4 - 0 R San Miguel

* Algueña CF 1 - 1 CD Benijófar

* Sp Dolores 2 - 1 Atl Catral

* Atl Algorfa 2 - 3 CFP Orihuela Dptva

* San Fulgencio 1 - 1 Torrevieja

* CD Cox 0 - 2 Pinoso

* Orihuela CF B 3 - 3 Montesinos

Descansa: CF Albatera Sp

FÚTBOL SALA

-Tercera División Grupo 15

* Publicidad Aspe 5 - 5 Horadada

* La Vila 5 - 8 R.C. Dinamita Albatera

* Ibi 8 - 6 Torrevieja

BALONMANO

-1ª Nacional Grupo E

* Mislata 25 - 19 Mare Nostrum Torrevieja

-2ª Nacional

* El Pilar Valencia 29 - 27 Almoradí (1º - 31 p.)

VOLEIBOL

-Superliga Masculina 2 Grupo B

* Arona Tenerife Sur 0 - 3 Almoradí

BALONCESTO

-Senior Masculino Preferente

* Siglo XXI Rafal 48 - 67 Granidea Beniganim (12º - 18 p.)

* El Molino Elche - Atlético Albatera (7º - 26 p.)

RUGBY

2ª Territorial

* Teruel 25 - 8 Orihuela CR (8º - 6 p.)