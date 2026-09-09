Más de un centenar de tunos participarán este fin de de semana en el X Certamen Nacional de Tunas 'Ciudad de Orihuela'
👉 Orihuela acoge este viernes y sábado el X Certamen Nacional de Tunas 'Ciudad de Orihuela', que reunirá a más de 100 tunos procedentes de diferentes puntos de España. El certamen se celebra coincidiendo con las fiestas patronales de Orihuela en honor a la Virgen de Monserrate.
🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de la Tuna de Ingenieros Agrónomos de la EPSO de la Universidad Miguel Hernández, Alejandro García, detalla cómo se celebrará este certamen que ofrecerá actividades en distintos puntos de la ciudad.