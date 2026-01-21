FITUR 2026

José Mancebo, director del Patronato Costa Blanca: "La oferta turística de la Vega Baja es inabarcable. Imposible elegir un sólo destino"

🎙️ Onda Cero Vega Baja, en directo desde la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR 2026. Nuestro compañero Pedro J. Llorach charla con el director del Patronato Costa Blanca, 'marca paraguas' bajo la que participan en la feria los municipios de nuestra comarca

🎉El 'cubo de Callao' es la pieza clave para las acciones de 'street marketing' del Patronato Costa Blanca, con pantallas gigantes y desfiles por el centro de la capital el sábado, donde se podrá disfrutar del Carnaval de Torrevieja, la Convocatoria de la Semana Santa de Orihuela o la Asociación Musical Santiago Apóstol de Albatera

Onda Cero Vega Baja

Madrid |

👉 En IFEMA van a tener lugar las reuniones profesionales con agentes nacionales e internacionales, junto a presentaciones agrupadas por temáticas en cuanto a deporte, cultura, fiestas, gastronomía, ocio, naturaleza y playas.

🔝 El Patronato Costa Blanca organiza en los días de feria más de 60 presentaciones y acciones gastronómicas, con la participación activa de 38 municipios de la provincia, entre ellos los de nuestra comarca como Torrevieja, Orihuela, Guardamar del Segura, Albatera, Rojales, Dolores, Los Montesinos, Cox o Almoradí, que consolidan su promoción turística en Madrid.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer