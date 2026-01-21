José Mancebo, director del Patronato Costa Blanca: "La oferta turística de la Vega Baja es inabarcable. Imposible elegir un sólo destino"

👉 En IFEMA van a tener lugar las reuniones profesionales con agentes nacionales e internacionales, junto a presentaciones agrupadas por temáticas en cuanto a deporte, cultura, fiestas, gastronomía, ocio, naturaleza y playas.

🔝 El Patronato Costa Blanca organiza en los días de feria más de 60 presentaciones y acciones gastronómicas, con la participación activa de 38 municipios de la provincia, entre ellos los de nuestra comarca como Torrevieja, Orihuela, Guardamar del Segura, Albatera, Rojales, Dolores, Los Montesinos, Cox o Almoradí, que consolidan su promoción turística en Madrid.