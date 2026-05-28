LAGUNAS DE TORREVIEJA

Ars Creatio divulga la historia más humana de las Salinas y presenta dos nuevas rutas teatralizadas en el entorno de las lagunas

👉 Las IX Jornadas de Ars Creatio dedicadas a divulgar el paisaje cultural, la historia y el patrimonio de las lagunas de Torrevieja y La Mata presentan una interesante cita este viernes 29 de mayo a las 20.00 horas. El Real Club Náutico de Torrevieja acoge la conferencia 'Administradores y jornaleros: historias de vida en los inicios de las Reales Salinas de Torrevieja', a cargo de Francisco Belmonte Mas.

👉Las actividades continúan este sábado y domingo con las dos rutas teatralizadas dedicadas a la historia de las salinas y los viñedos de La Mata

🎙️ El programa 'Más de uno' Vega Baja ha contado este jueves con Ana Meléndez por parte de la Asociación Cultural Ars Creatio para ofrecer los detalles de cada actividad.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Ars Creatio divulga la historia más humana de las Salinas y presenta dos nuevas rutas teatralizadas en el entorno de las lagunas
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