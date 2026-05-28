Ars Creatio divulga la historia más humana de las Salinas y presenta dos nuevas rutas teatralizadas en el entorno de las lagunas
👉 Las IX Jornadas de Ars Creatio dedicadas a divulgar el paisaje cultural, la historia y el patrimonio de las lagunas de Torrevieja y La Mata presentan una interesante cita este viernes 29 de mayo a las 20.00 horas. El Real Club Náutico de Torrevieja acoge la conferencia 'Administradores y jornaleros: historias de vida en los inicios de las Reales Salinas de Torrevieja', a cargo de Francisco Belmonte Mas.
👉Las actividades continúan este sábado y domingo con las dos rutas teatralizadas dedicadas a la historia de las salinas y los viñedos de La Mata
🎙️ El programa 'Más de uno' Vega Baja ha contado este jueves con Ana Meléndez por parte de la Asociación Cultural Ars Creatio para ofrecer los detalles de cada actividad.