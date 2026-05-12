El grupo de Comercio Justo de Orihuela difundirá y pondrá a la venta sus productos el sábado 23 de mayo en el mercadillo y en su tienda de calle Mayor
👉 El Día Mundial del Comercio Justo se conmemorará en Orihuela el próximo sábado 23 de mayo con dos puntos de venta ubicados en el mercadillo semanal y a las puertas de la tienda en calle Mayor de Orihuela.
🎙️ En 'Más de uno' Vega Baja, ha sido Trini García, voluntaria de Comercio Justo Orihuela quien ha relatado en qué consiste este proyecto de sensibilización y venta de productos de alimentación ecológica, artesanía, textil y cosmética natural que cumple 40 años en España y 20 años en la ciudad de Orihuela.