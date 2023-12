Una galleta que se come 'a cucharadas' gana el concurso de alimentos innovadores en Orihuela

La XI edición del concurso de alimentos innovadores New Food ya tiene ganadores. El primer premio, dotado con 300 euros, ha recaído sobre la galleta que se come 'a cucharadas', Galetim, mientras que el segundo ha sido concedido a la bebida de dátil ilicitano y cacao Begoat, que recibirá 200 euros. Por su parte, el tercer premio ha sido para el innovador bombón de queso de oveja curado D’leitte, dotado con 100 euros. Estos galardones están patrocinados por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche y por la Cámara de Comercio de Orihuela. El concurso New Food es una iniciativa organizada por profesores de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) y por el Parque Científico de la UMH.

Asimismo, la Cátedra Palmeral d’Elx-UMH ha repartido un total de 600 euros adicionales entre las elaboraciones más innovadoras. De estos, 300 han sido para el granizado de dátil Datilice; 200 para el lollipop de bizcocho, dátil y chocolate negro Popdate; y 100 para el snack relleno de frutos secos y dátiles B3snack. Además de estos galardones, la cooperativa de Pilar de la Horadada Surinver ha concedido un ‘Premio a la Sostenibilidad’, dotado con 300 euros. Este reconocimiento ha recaído sobre la elaboración Cropi’s, un snack saludable de brócoli.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Tanto las iniciativas ganadoras como las finalistas de la XI edición del New Food UMH han sido elaboradas en los laboratorios y planta de procesado de alimentos del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la EPSO. Todas ellas deben aplicar criterios de racionalidad económica, representar una oportunidad comercial, ser viables tecnológicamente y sostenibles en sus tres vertientes: económica, social y ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, en sus procesos creativos, el estudiantado debe seguir las tendencias mundiales de alimentación.

Galetim, Begoat y D'leitte, alimentos ganadores del concurso New Food

Galetim es una galleta que se come 'a cucharadas', elaborada a base de harina sin gluten, mantequilla sin lactosa y especias Está desarrollada por las estudiantes María Inmaculada Galiana, Marina Morales y Tania Olivas. Begoat es una bebida elaborada por María José Perea, María del Camino Robles y Marta Rodríguez a base de dátil ilicitano y cacao que incluye proteínas vegetales procedentes de legumbres y cereales; y D’leitte es un bombón compuesto por queso de oveja curado, mermelada de tomate, manteca de cacao y piel de naranja deshidratada diseñado por Alexandra Ilieva, Francisco Segura y Mariela Moreira.

Todos los premiados con las elaboraciones más innovadoras en esta undécima edición de New Food | EPSO-UMH

Por su parte, Datilice es un granizado hipocalórico, elaborado a base de dátiles y desarrollado por Alejandra Alarcón, María Gómez y Abir Kerkar. Popdate es un producto elaborado a base de bizcocho, dátil y chocolate negro presentado en formato ‘lollipop’ y diseñado por Concha Beltrán, María González y Laura Picó. Finalmente, B3snack es un snack relleno de una mezcla de frutos secos y dátiles y envuelto en una granola, desarrollado por Olivia Beltrá, David Beltrán y Alejandro Parra. En lo referente a Cropi’s, se trata de un snack saludable de brócoli, desarrollado por María Castelló, Paula González y Alejandro Morote. Además de los ganadores, han sido finalistas de esta edición las propuestas Cofibub, Buñiditos, Txotijo, Mizhumas y Bolmeat.

Miembros del jurado

El jurado de expertos encargado de seleccionar las elaboraciones más innovadoras ha estado formado por el vicerrector de Investigación y Transferencia de la UMH, Ángel Carbonell; el director de la EPSO, Juan Martínez Tomé; y el profesor del Área de Estadística e Investigación Operativa de la Universidad Fernando Borrás Rocher. Asimismo, por el técnico del Área de Emprendimiento del PCUMH Carlos Fabra; la responsable de I+D y Calidad en Surinver, Elena Sánchez Zapata; y el presidente de la Asociación de Comerciantes del Municipio de Orihuela y representante de la Cátedra Palmeral d’Elx, Ascensio Pérez. También, ha estado formado por Pedro Mancebo, en representación de la Cámara de Comercio de Orihuela.

Miembros del jurado y representantes del Ayuntamiento de Orihuela, entre ellos el alcalde, Pepe Vegara, en primer término | EPSO-UMH

Además, se contó durante todo el evento con la presencia del director general de Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, Francisco Javier Benito; de representantes del Ayuntamiento de Orihuela, como el alcalde, José Vegara; de la concejala de Familia y Estadística, María del Carmen Portugal; y de otras personalidades como el diputado a las Cortes Valencianas por Alicante, José Muñoz.