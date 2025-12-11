La Feria de Navidad y Comercio marca el inicio de los actos navideños en Dolores durante este fin de semana
👉El municipio de Dolores inaugura este viernes su Feria de Navidad y Comercio para dar inicio a las actividades navideñas, como el belén municipal. El fin de semana será punto de encuentro para que vecinos y visitantes apoyen al comercio local
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el edil de Desarrollo Local, Efrén Zaplana, ofrece los detalles del evento e invita a toda la comarca a visitar Dolores