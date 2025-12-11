NAVIDAD

La Feria de Navidad y Comercio marca el inicio de los actos navideños en Dolores durante este fin de semana

👉El municipio de Dolores inaugura este viernes su Feria de Navidad y Comercio para dar inicio a las actividades navideñas, como el belén municipal. El fin de semana será punto de encuentro para que vecinos y visitantes apoyen al comercio local

🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el edil de Desarrollo Local, Efrén Zaplana, ofrece los detalles del evento e invita a toda la comarca a visitar Dolores

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Efrén Zaplana, concejal de Desarrollo Local, Ayuntamiento de Dolores
Efrén Zaplana, concejal de Desarrollo Local, Ayuntamiento de Dolores | Ayuntamiento de Dolores
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer