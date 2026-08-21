ACTUALIDAD FORD

Noticias del motor y ofertas en vehículos nuevos, seminuevos y km cero con Talleres Martínez, servicio Ford en San Miguel de Salinas

🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja analizamos la actualidad del mundo del motor con la participación de Iván Martínez, gerente de Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas

👉Valoramos el histórico acuerdo entre las marcas Geely y Ford, que supondrá un importante avance en la producción de la planta valenciana de Almussafes. Llega el nuevo Puma Gen-E Black Edition con más estilo, mucho equipamiento y a un precio interesante. El Ford Kuga sigue siendo un superventas con versiones a precio muy competitivo. Repasamos ofertas Ford en vehículos nuevos, al igual que km 0 y seminuevos.

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Iván Martínez, gerente de Talleres Martínez, servicio oficial Ford en San Miguel de Salinas
Iván Martínez, gerente de Talleres Martínez, servicio oficial Ford en San Miguel de Salinas | Onda Cero Vega Baja
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid