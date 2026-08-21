Noticias del motor y ofertas en vehículos nuevos, seminuevos y km cero con Talleres Martínez, servicio Ford en San Miguel de Salinas
🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja analizamos la actualidad del mundo del motor con la participación de Iván Martínez, gerente de Talleres Martínez, Servicio Oficial Ford en San Miguel de Salinas
👉Valoramos el histórico acuerdo entre las marcas Geely y Ford, que supondrá un importante avance en la producción de la planta valenciana de Almussafes. Llega el nuevo Puma Gen-E Black Edition con más estilo, mucho equipamiento y a un precio interesante. El Ford Kuga sigue siendo un superventas con versiones a precio muy competitivo. Repasamos ofertas Ford en vehículos nuevos, al igual que km 0 y seminuevos.