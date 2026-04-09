'La ComarCON' celebra su XII edición consolidando su oferta de ocio alternativo en el Palacio de los Deportes 'Tavi y Carmona'

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrevieja, la Asociación de Ocio Alternativo La Comarca y la Universidad de Alicante, anuncia la celebración de la XII edición de la ComarCON, el evento de referencia en cultura "geek" y ocio alternativo de la región que tendrá lugar este sábado 11 de abril de 10 a 21 horas y domingo 12 de abril de 10 a 20 horas. Este año la convención está de doble celebración, ya que además de alcanzar su duodécima entrega, se conmemoran diez años desde que el evento dio el salto al Palacio de los Deportes “Tavi y Carmona”, su ubicación actual, tras sus inicios en el Centro de Ocio Municipal.

Fiel a su filosofía desde el primer día, la ComarCON mantendrá su entrada totalmente gratuita y de libre acceso para todos los públicos, buscando ofrecer un espacio seguro, divertido y accesible para disfrutar en familia y con amigos. En cuanto a expectativas de asistencia, la organización no busca batir récords, sino consolidar su objetivo principal: acercar el ocio alternativo al mayor número de personas posible y, como mínimo, igualar la excelente acogida de la pasada edición.

El programa de este año 2026 viene cargado de actividades ininterrumpidas. Entre los momentos más esperados por el público destacan el Concurso de Cosplay, que llenará el escenario principal el sábado por la tarde de creatividad y talento, y el vibrante Campeonato de Dance (K-Pop), que pondrá a todos a bailar el domingo por la mañana. Tampoco faltará el toque de humor y tradición con el ya célebre concurso "Hobbit Zampabollos". El evento contará además con invitados de primer nivel dentro del panorama creativo y digital, destacando la presencia de figuras como Manu Partida y la reconocida ilustradora Shaun Elay, quienes compartirán su trabajo y experiencias con los asistentes.

Para mejorar la experiencia del público, la XII ComarCON estrena su propia aplicación móvil, desarrollada íntegramente por un miembro del propio staff de la organización. Disponible para descarga en Google Play y con acceso adaptado para usuarios de iPhone, la app permitirá a los visitantes llevar el horario completo en el bolsillo, recibir avisos en tiempo real y no perderse ninguna de sus actividades favoritas.

Con todo el equipo ultimando los detalles, el Palacio de Deportes abrirá sus puertas para que Torrevieja se convierta de nuevo en el hogar de quienes buscan un fin de semana diferente, donde el ocio alternativo se vive como un movimiento imparable, diverso y creado por y para los fans.