El Brujo de Torrevieja presenta su espectáculo 'Aquelarre' este fin de semana de Halloween en 'La cueva de Melpómene'
👉 'Aquelarre' es el nuevo espectáculo de El Brujo de Torrevieja, diseñado para haceros vivir la noche de Halloween. Un show cargado de misterio donde un reducido grupo de asistentes podrá vivir una experiencia de magia oscura que hechiza con su atmósfera y embruja con su anfitrión.
👉 Vivencias espiritistas de la Europa del siglo XIX, rituales Incas, fenómenos paranormales formarán parte de una ceremonia conducida por Antonio Ortuño, el Brujo de Torrevieja, maestro de ceremonias de una noche que te hará vivir el verdadero espíritu de Halloween.
🎤 En el programa 'Más de uno' Vega Baja nos ha visitado el Brujo de Torrevieja para presentarnos este show que podremos ver sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre en la escuela de teatro 'La cueva de Melpómene' de Torrevieja, dirigida por Pedro Albaladejo.