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BAUHAUS coloca la primera piedra de su nuevo centro en el Polígono La Hoya de Torrevieja

🔝 El proyecto, tercer centro de la compañía en la Comunitat Valenciana y décimoquinto en el conjunto del país, impulsará la creación de unos 300 puestos de trabajo directos e indirectos

🎤 Onda Cero Vega Baja ha tenido la oportunidad de charlar con Lola Vilches, responsable de Recursos Humanos de BAUHAUS España, que nos avanza que "la apertura se espera para el primer trimestre de 2027"

Onda Cero Vega Baja

Torrevieja |

BAUHAUS, compañía referente en el sector del bricolaje y las reformas, ha celebrado este jueves el acto de colocación de la primera piedra de su nuevo centro en Torrevieja, con la presencia del alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, y de Bart Ginneberge, CEO de BAUHAUS en España, en un evento que marca el inicio de un proyecto clave para la ciudad.

Durante el acto se ha realizado el gesto simbólico de colocación de la primera piedra y se han ofrecido declaraciones sobre el impacto del proyecto en Torrevieja, su contribución al desarrollo económico del territorio y la apuesta de la compañía por la Comunitat Valenciana.

Javier Ferrández entrevista a Lola Vilches, responsable de RRHH de BAUHAUS España
Javier Ferrández entrevista a Lola Vilches, responsable de RRHH de BAUHAUS España | Onda Cero Vega Baja

Así, cabe destacar que las pruebas de selección de personal (se estima la creación de unos 300 puestos directos e indirectos) comenzarán después del verano. BAUHAUS Torrevieja ofrecerá un espacio de 13.000 m2 con diferentes secciones, entre ellas las dedicadas al Bricolaje, la Jardinería, la Decoración o la Construcción.

Recreación virtual de la tienda BAUHAUS en Torrevieja, cuyas obras arrancan hoy con el acto de la 'primera piedra'
Recreación virtual de la tienda BAUHAUS en Torrevieja, cuyas obras arrancan hoy con el acto de la 'primera piedra' | BAUHAUS España
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