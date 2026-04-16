BAUHAUS coloca la primera piedra de su nuevo centro en el Polígono La Hoya de Torrevieja

BAUHAUS, compañía referente en el sector del bricolaje y las reformas, ha celebrado este jueves el acto de colocación de la primera piedra de su nuevo centro en Torrevieja, con la presencia del alcalde de la ciudad, Eduardo Dolón, y de Bart Ginneberge, CEO de BAUHAUS en España, en un evento que marca el inicio de un proyecto clave para la ciudad.

Durante el acto se ha realizado el gesto simbólico de colocación de la primera piedra y se han ofrecido declaraciones sobre el impacto del proyecto en Torrevieja, su contribución al desarrollo económico del territorio y la apuesta de la compañía por la Comunitat Valenciana.

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Así, cabe destacar que las pruebas de selección de personal (se estima la creación de unos 300 puestos directos e indirectos) comenzarán después del verano. BAUHAUS Torrevieja ofrecerá un espacio de 13.000 m2 con diferentes secciones, entre ellas las dedicadas al Bricolaje, la Jardinería, la Decoración o la Construcción.