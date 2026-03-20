El artista pilareño 'Silver' nos presenta 'Oh Sara!', el segundo single de su nuevo disco grabado en Sevilla con Álvaro Suite

Israel López, conocido como Silver, es compositor, cantante y guitarrista. Nació en Pilar de la Horadada y vive en Madrid, donde desarrolla un sonido propio que mezcla rock & roll, glam, country y ecos de la canción española.

Sus primeros pasos en la música llegaron con la banda Sin Documentos. Tras su separación en 2019, inicia una etapa de búsqueda musical que le lleva a estudiar guitarra flamenca y a acercarse a estilos que hasta entonces no habían formado parte de su lenguaje.

En 2022 decide grabar su primer trabajo junto a Lichis (La Cabra Mecánica), con quien comparte una misma raíz: el blues y la guitarra Telecaster. Durante ese proceso, marcado por la vuelta de La Cabra a los escenarios, la muerte de su padre y varios giros inesperados, nace el disco El amor con amor se cura.

En 2025 inicia una nueva etapa bajo el nombre Silver con su primer LP, Templo Vol. I, grabado en su propio estudio en Madrid. Un trabajo de rock & roll directo y melódico, con letras personales y un sonido que mira tanto a la tradición americana como a la canción española.

Ese mismo año graba un nuevo disco en Sevilla junto a Álvaro Suite (Bunbury). El primer adelanto, La Solución, ya está disponible:

Y hoy viernes 20 de marzo ha salido el segundo single, 'Oh Sara!':

La presentación del nuevo disco de Silver se hará en un concierto el viernes 24 de abril en 'El Perro', Madrid. Las entradas están disponibles en Mutick. La presentación del nuevo disco, en primicia para los invitados, contará con colaboraciones de lujo como Vikxie, Joel Reyes, Los Restos del Ébano, Fiona, Jesús Gutiérrez, Kike Calzada…