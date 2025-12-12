vega baja deportes 12/12/2025

El Orihuela lanza una iniciativa solidaria para el partido frente a Las Palmas Atlético

El encuentro se juega en Los Arcos el domingo a las 12:00 horas y el club propone que los aficionados lancen en el descanso peluches al terreno de juego que después serán donados a alguna causa benéfica

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF juega este domingo 14 de diciembre a las 12:00 horas en Los Arcos frente a Las Palmas Atlético, en un partido en el que el club ha puesto en marcha una iniciativa solidaria que consiste en que los aficionados lancen al terreno de juego, durante el descanso del partido, muñecos de peluche para ser recogidos y donados posteriormente a una causa benéfica. Además, el club ha anunciado la puesta en marcha de un Campus de Fútbol para las fechas navideñas. Todo ello lo explicamos en este espacio de deportes.

Por otro lado, también habrá jornada de liga para todos los demás equipos de fútbol de la Vega Baja que militan en Lliga Comunitat y Primera, Segunda y Tercera Valenciana.

