El Orihuela CF destituye a su entrenador José Ramón Rodríguez

José Ramón Rodríguez deja de ser entrenador del Orihuela CF. El técnico ha sido destituido esta mañana y el club lo ha hecho público mediante un escueto comunicado en redes sociales, en el que se limita a decir lo siguiente: "Jose Ramón Rodríguez deja de ser entrenador del Orihuela CF. Desde el club queremos agradecerle su compromiso y profesionalidad durante estos meses así como desearle suerte en el futuro".

El hecho de que la decisión haya llagado a mitad de semana, en plena preparación de una nueva jornada de liga y no tras un partido, y poco después de que el presidente, Eloy Moreno, hiciera pública su total confianza en el entrenador, hace pensar que detrás de la destitución hay un motivo más allá de los resultados y de lo deportivo. No obstante, la salida de José Ramón Rodríguez ha sido algo celebrado por muchos aficionados que ya venían reclamando desde hace semanas su destitución al entender que su sistema de juego no daba los resultados que consideraban merecía el equipo.

También la afición ha tomado parte en las redes sociales para hacer sus quinielas en cuanto al posible sustituto de Rodríguez en el banquillo, y una de las apuestas de los seguidores es el ex del Alcoyano, Ontinyent y Elche, Vicente Parras.

El entrenamiento de hoy lo ha dirigido el cuerpo técnico, que continúa al completo a excepción de Rodríguez, y en las próximas horas o en los próximos días se conocerá el nombre del nuevo entrenador.