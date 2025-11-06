deportes vega baja 06/11/2025

La Media Maratón y 8K 'Ciudad de Orihuela' supera los 1.100 inscritos a 10 días de su celebración

🏃‍♀️‍➡️ Hoy se ha presentado la 26 edición de este evento deportivo que ha cambiado su fecha y por primera vez se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Esta mañana se ha llevado a cabo la presentación de la 26 edición de la Media Maratón y carrera de 8K "Ciudad de Orihuela" que organiza el Club Atletismo Tragamillas y que cuenta con varias novedades. Una de ellas es el cambio de fecha. Anteriormente se llevaba a cabo en febrero, pero en esta edición pasa a celebrarse el domingo 16 de noviembre. A diez días de su inicio, ya hay más de 1.100 inscritos, lo que garantiza el éxito de la prueba.

En la presentación han hablado el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara; el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza; el presidente del Club Atletismo Tragamillas, Paco Belmonte, y el secretario del club, José Caselles. A todos ellos los puedes escuchar en este espacio deportivo.

