The Hole X llega a Torrevieja en el Teatro Municipal del 24 hasta el 27 de noviembre

Hablamos con Eva Isanta de la función.

El espectáculo THE HOLE, que nació en 2011 fruto de la colaboración entre LETSGO, Yllana y Paco León cumple diez años y la compañía lo celebra con un nuevo show, THE HOLE X, que llega a Torrevieja para representarse desde el 24 hasta el 27 de noviembre en el Teatro Municipal de la localidad alicantina.

En THE HOLE X, que rescata la esencia del original con los números más impresionantes y los personajes más icónicos de las tres ediciones, se dan cita las mejores y más sorprendentes actuaciones de artistas nacionales e internacionales, sugerentes stripteases, números circenses del mejor nivel realizados por artistas invitados de exitosa trayectoria e incluso, una gran historia de amor aderezada con un toque más sensual que nunca.

Este nuevo show cuenta con la dirección de Gabriel Chamé, con Alex O’Dogherty como autor de los textos y director de escena de los maestros de ceremonias, Guillermo Weickert en la coreografía, Marc Álvarez en la dirección musical y José Luis Sixto Rodriguez como ayudante de dirección.

Canco Rodríguez ejercerá como maestro de ceremonias el jueves 24 y viernes 25 de noviembre, mientras que Eva Isanta lo hará los días 26 y 27 de noviembre.

THE HOLE comenzó su andadura bajo el eslogan “Hay que estar en el agujero para salir del agujero” con Paco León como primer maestro de ceremonias y llegó a revolucionar la cartelera nacional e internacional. Desde entonces se ha estrenado una secuela, The Hole 2, y una precuela, The Hole Zero, y ha cautivado a dos millones y medio de espectadores en su gira nacional e internacional –viajó fuera de nuestras fronteras para conquistar cinco países (Alemania, Francia, Italia, México y Argentina)–. THE HOLE se ha convertido en un género en sí mismo: una mezcla de circo, burlesque, teatro, cabaret, música y humor en un tono divertido, canalla, provocador y muy sensual.