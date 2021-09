Ángel Osuna, adiestrador canino, todos los perros tienen potencial para ser felices y comportarse bien

COMO CORREGIR LA CONDUCTA DE LOS PERROS CON MAL CARACTER

Estos son algunos de los motivos por los que los perros se enojan:

Obligarlos a hacer cosas que no quieren hacer.

Humillarlos mediante disfraces o similares.

Reñirles en exceso.

Maltratarlos física o psicológicamente.

No dejar que liberen su energía (no pasearlos o no hacer ejercicio con ellos).

Ignorarlos.

Prestar más atención a otro perro o gato del hogar que a ellos.

Usar medios no recomendados como el collar eléctrico.

Estresarlos.