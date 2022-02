Ángel Osuna, adiestrador canino, Consejos para el ejercicio de inhibición de mordida

Enseñando a mi cachorro a inhibir la mordida

La forma más sencilla de enseñar a nuestro cachorro a no causarnos daño cuando nos muerda es mostrándole que sufrimos dolor. Por eso debemos practicar este sencillo ejercicio a diario, ya que con el comprenderá que no debe mordernos o por lo menos, no muy fuerte.

El ejercicio consiste en juguetear con tu cachorro con las manos y con un mordedor, dejando que de vez en cuando en vez de morder el mordedor te muerda en la mano. Cuando lo haga, chilla inmediatamente para que sepa que te ha hecho daño. Un «Hay!!!» es suficiente.

Consejos para el ejercicio de inhibición de mordida

Debes comprender que los cachorros no razonan cómo lo podría hacer un perro algo más adulto, ellos simplemente quieren jugar, comer y dormir. Por eso si tu cachorro no te hace caso no debes frustrarte, simplemente ten mucha paciencia.

Nunca te enfades ni mucho menos pegues a tu cachorro por haberte mordido, el solo está aprendiendo. Tampoco provoques a tu cachorro para que te muerda, simplemente juega con el y si te muerde de forma natural, pon en práctica los consejos.

No busques hacerlo gruñir enfadándolo para que te muerda, porque estarás sin saberlo promoviendo la agresividad. Los cachorros aprenden de todo lo que ven y si te ven mostrándote agresivo, ellos harán lo mismo.

Procura practicar en casa y siempre con cuidado de que tus hijos no te vean hacerlo, no queremos que ellos practiquen y por accidente resulte lastimados. Cuando tengas el ejercicio dominado y tu perro no te muerda, intenta que otra persona cómo un familiar o amigo también lo intente. Tu perro no debe aprender solamente a no morderte a ti, debe aprender a no morder a nadie.

La boca de los perros contienen una inmensa cantidad de bacterias, una flora bacteriana alojada en su boca que sin embargo, no es perjudicial para el perro.

Los humanos también tenemos una flora bacteriana en la boca, aunque bastante menor debido a que nosotros nos lavamos los dientes y hacemos enjuagues bucales.

¿La saliva de los perros actúa cómo Antiséptico?

Otro de los grandes mitos es el que indica que la saliva de los perros sirve para curar heridas, actuando cómo antiséptico y evitando así infecciones.

Nada mas lejos de la realidad, si un perro lame alguna de nuestras heridas nos causará una importante infección, pues sus bacterias son muy perjudiciales para los humanos y otros animales.