Ángel Osuna, adiestrador canino, algunas frutas podemos compartirlas con nuestro perro

Estas semillas contienen una sustancia llamada amigdalina, la cual al descomponerse genera cianuro, compuesto terriblemente tóxico. Afortunadamente no está en cantidades suficientes para tener efectos mortales en nuestras mascotas, pero sí para tener una intoxicación importante que nos pueda dar un susto.

Al dar manzana a nuestros perros debemos darla en trocitos pequeños y si es posible con la piel para que tenga la proporción de carne-fibra correcta. No se debe dar la piel por separado y si es posible evitar dar solo la carne.

La Pera

Otra deliciosa fruta que les encanta a nuestros peluditos, fuente de fibra y vitaminas que les sentará genial. Al igual que con la manzana, debemos evitar darles el centro (corazón) ya que contiene semillas nocivas para ellos.

Las pautas de administración son similares a las de la manzana en lo que a la piel se refiere y siempre en trocitos pequeños. Al tener más cantidad de agua que la anterior, va a ser una fruta ideal para los días más cálidos.

El Plátano

Rico en potasio y azúcares. Su sabor y textura particulares le encantarán a tu perro. Es muy curioso ver a un perro comer plátanos pero les encanta. Cuidado con los excesos ya que el consumo excesivo de plátano puede causarles trastornos digestivos. Estos van a depender del estado de madurez del plátano. En caso de que esté inmaduro es mucho más probable que haya estreñimiento que si está maduro.

Igualmente, por prevención es recomendable darlo en pequeñas cantidades o evitarlo en caso de que nuestras mascotas sean propensas a este problema. A diferencia de las anteriores, en esta fruta la piel es absolutamente incomible y por ello solo se debe dar la parte que nosotros nos comeríamos.

Melón y Sandía

Muy típicas en el verano. Deliciosas frutas que les encantan también, gran fuente de vitaminas y ácido fólico, ideal para mantener a nuestros perros bien nutridos. Debemos evitar darles las semillas / pepitas ya que al igual que las anteriores, son nocivas.

Mientras que la sandía tiene una gran cantidad de agua, el melón es una fuente interesante de vitaminas liposolubles como la vitamina A y E, además de ser diurético y antioxidante.

Siempre trocearlas en el tamaño adecuado para la boca de tu perro antes de administrarlas.

Melocotón y Albaricoque

Les encanta a nuestros perros, además son una gran fuente de vitaminas e hidratos de carbono ideales para suplementar la alimentación de nuestros perros. Hay que quitar el hueso / semilla interior antes de dárselos, ya que es toxica para ellos y además podrían atragantarse o causarles una obstrucción intestinal (el hueso de melocotón es relativamente frecuente en estos casos).

Fresas

Unas fresas maduras son un bocado exquisito para nuestros queridos peludos, aunque debemos tener cuidado de no abusar de ellas. Contienen una gran cantidad de vitaminas, fibra, antioxidantes y ácido fólico.

Naranjas

Otra exquisita fruta ideal para nuestras mascotas, contiene una gran cantidad de vitamina C y fibra. Además de otras muchas vitaminas y aminoácidos. Debemos darlas dulces, las amargas pueden no ser tan beneficiosas para ellos, a parte de que posiblemente no les gusten. La piel no es comestible y si es importante darlas sin pepitas.

Papaya y Mango

En su estado de madurez óptima les encanta a nuestros perros. Son muy dulces y fuente de vitaminas y fibra. Una delicia para nuestros perros (hay que evitar darles el hueso / semillas y la piel).

Arándanos y Moras

Excelentes y llenos de vitaminas y antioxidantes, pero debemos darlos solo de vez en cuando ya que en exceso o de forma continuada pueden no ser beneficiosos. Además, están descritos como preventivos de las infecciones de orina, problema muy habitual en los perros, por lo que les podrá resultar beneficioso para sus tractos urinarios.

En resumen, hay una cantidad muy interesante de frutas que ofrecer como complemento a la dieta de nuestros perros. No obstante, estas deben administrarse en su estado óptimo de maduración y la piel solo será comestible en los casos que hemos indicado.

Obviamente se puede dar a probar más de una fruta a tu mascota, no hay problema con mezclarlas. Recuerda que también hay frutas que NUNCA deben comer, pues son muy toxicas para ellos, como por ejemplo las uvas.