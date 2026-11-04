Xavi Albert: “El equipo se amolda bien a lo que nos plantean los rivales”

El entrenador del Valencia Basket, Xavi Albert, ensalzó este miércoles la capacidad competitiva de sus jugadores en estas primeras semanas de competición y destacó que, más allá de un estilo de juego, son capaces de adaptarse a la estrategia de los rivales.

“Los jugadores empiezan a ser sólidos en partes donde no lo éramos antes. El estilo no siempre te va a llevar a generar las ventajas porque hay equipos que te fuerzan a buscar otras soluciones. El equipo se amolda bien a lo que nos plantea el rival para ser competitivos siendo nosotros mismos”, explicó en la rueda de prensa previa al partido de este jueves ante el Olimpia Milan de la jornada 10 de la Euroliga.

Albert confirmó las ausencias por lesión de los interiores Mo Gueye, Nikola Mirotic y Nate Reuvers. “La baja de Mo, en principio, no es de larga duración. Es algo para valorar en el día a día y no está descartado para el partido del domingo contra Burgos. Reuvers y Mirotic se extienden a una semana o semana y media pero queremos que estén bien recuperados y al cien por cien”, destacó.

El técnico del Valencia Basket valoró la capacidad física del conjunto italiano: “Tiene una línea exterior muy física y con mucha capacidad defensiva. También muy vertical. Es un equipo al que respetamos y al que creo que los resultados no reflejan al cien por cien su situación en la clasificación”.

Albert tuvo palabras para el base del Milan Darius Thompson, que la pasada temporada jugó en el Valencia Basket: “Darius fue clave en muchos partidos durante los primeros cuatro meses de competición. Al final de temporada perdió su rol, pero fue un jugador muy importante que estuvo muy acertado en el primer tercio de competición”.

Preguntado por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, el preparador valenciano mandó todo el apoyo posible a su entorno: “Es una desgracia. Enviamos todo el apoyo a la familia, al club y a la afición. Es un momento duro y hay que apoyar a todas las personas cercanas a Jesús. Hay que tirar hacia adelante y pasar el mal trago”.