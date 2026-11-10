El valenciano Roger Martí anuncia su retirada del fútbol profesional a sus 35 años

El delantero valenciano Roger Martí ha anunciado el final de su carrera deportiva, una trayectoria de casi quince años en el fútbol profesional en los que ha acumulado casi 400 partidos y más de 100 goles entre Primera y Segunda División y que él mismo definió como "el sueño cumplido de un niño".

En un mensaje en su cuenta de Instagram, Roger Martí, de 35 años y que la temporada pasada jugó en el Cádiz y este verano no había firmado por ningún equipo, anunció que le ha llegado el momento "de decir adiós". "Siempre he querido ser futbolista y puedo decir bien alto y con orgullo que lo logré", afirmó.

El delantero se mostró especialmente orgulloso de no haberse rendido "ante ninguna adversidad" y de su entrega. "Siempre me lo dejé todo, con mayor o menor acierto, nunca me guardé nada", afirmó.

Martí, que acumuló 413 partidos entre todas las competiciones y un total de 123 goles, recordó sus inicios en el CD Serranos y su paso por la cantera del Valencia y por el Burjassot. "Después llegaría el Levante, donde pude cumplir el sueño de debutar en Primera, algo increíble", admitió el ya exjugador, que destacó el crecimiento personal y profesional que le dieron sus cesiones en el Zaragoza y el Valladolid.

"Volví al Levante, donde más disfruté y de donde mayores recuerdos me llevo. El Elche y el Cádiz, este muy especial para mí y para mi familia, han sido los últimos pasos en este maravilloso viaje", relató.

El valenciano tuvo palabras de agradecimiento para su familia, especialmente para su padre, para sus entrenadores, los trabajadores de los clubes por donde ha pasado y a sus compañeros. "Me he encontrado a gente increíble, algunos se quedan conmigo para siempre", afirmó.

Martí se estrenó en Primera el 15 de enero de 2012 en un partido entre el Levante y el Athletic en el Ciutat de València y en la siguiente campaña abrió su cuenta goleadora en la máxima categoría en el campo del Celta de Vigo, también con la camiseta 'granota'

En la campaña 2016-17, con sus 22 goles en 37 partidos, fue pieza clave para el ascenso del Levante a esa máxima categoría. Tras salir del Levante en el verano de 2022, jugó una campaña en el Elche y fichó por el Cádiz, con el que disputó cuatro campañas y tras el que ha 'colgado las botas'.