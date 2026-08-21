El Valencia CF se remite a la clausula de Arnaut Danjuma ante el interés del PSV

Arnaut Danjuma ha expresado a Carlos Corberán su deseo de ser titular indiscutible en el Valencia CF. Un deseo que Carlos Corberán no le ha podido asegurar al extremo y que solo le garantiza hacerse con un hueco en el once si trabaja duro todos los días y da el 100%.

Ante la negativa de Corberán, el extremo holandés se esta ofreciendo a diferentes equipos de la liga holandesa, uno de ellos el PSV, el cual se ha interesado por la situación del futbolista, pero todavía no ha habido oferta formal hacia el conjunto valencianista.

Un destino que el propio Danjuma ve con buenos ojos al tratarse de su país natal y también para recuperar la confianza que necesita y sentirse importante. De momento el Valencia CF no se plantea negociar con el PSV, el futbolista solamente saldrá si el conjunto holandés abona su clausula de 6 millones de euros, perteneciendo un 50% de la venta al Villarreal (3 millones).

Una situación que ya ocurrió con su entonces técnico Marcelino García Toral, y que para sorpresa de nadie el futbolista acabo saliendo ante las exigencias del futbolista.