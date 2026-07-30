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El Valencia presenta su segunda equipación en homenaje al mar Mediterráneo

La camiseta visitante contiene un diseño en tonos azul y naranja

Redacción

Valencia |

El Valencia presenta su segunda equipación en homenaje al mar Mediterráneo
El Valencia presenta su segunda equipación en homenaje al mar Mediterráneo | VCF

El Valencia saca a la luz la última de sus equipaciones para la temporada 2026-27. La camiseta visitante presenta un diseño en homenaje al mar Mediterráneo y a los atardeceres de la costa valenciana mediante tonalidades de azul y naranja.

Al igual que en la primera y tercera equipación de esta temporada, el icónico murciélago valencianista vuelve a estar presente en la parte trasera de la camiseta, en este diseño con el mismo tono naranja mediterráneo del cuello y las mangas.

La equipación visitante se completa con pantalones y medias en color azul mar, también rematados con detalles en naranja mediterráneo, conformando así un conjunto equilibrado que transmite identidad y orgullo por el territorio.

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