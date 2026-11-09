El Valencia CF presenta un presupuesto de 105,7 millones y cierra con beneficios el ejercicio anterior

Al margen de la situacióndeportiva que afronta un Valencia en descenso, el reto financiero no es menor, teniendo en cuenta que el club presentará en la próxima junta de accionistas un ejercicio positivo, eso sí, con una deuda que supera los 592 millones de euros.

El club ha mandado a los accionistas las cuentas anuales que se presentarán en la junta que se celebra el próximo 9 de diciembre, cerrando el ejercicio con 593.000 de beneficio por tercer ejercicio consecutivo.

En este nuevo curso se reflejan una subida de los ingresos por derechos de TV de un 6,8%, aumentando también la cifra de negocio y los ingresos por competiciones y abonados, en el último año de Mestalla, sin incluir de momento los ingresos que pueda generar la nueva instalación.

Extracto de las cuentas presentadas por el Valencia CF a los socios | Onda Cero Valencia

Aumenta el gasto en plantilla y el de personal no deportivo, situándose en cera de los 85 millones de euros.

El club sigue teniendo los 592.8 millones de euros con Goldman Sachs, de los cuales 42,09 son exigibles a corto plazo, y el club espera poder cancelar en torno a 150 millones de euros con la venta de las parcelas del actual Mestalla.

En fichajes el club ha invertido un total de 15.48 millones de euros (Sadiq, Ugrinic, Copete y Santamaría), y ha ingresado un total de 27.06 en las salidas de Mosquera, Yarek y Fran Pérez.

Nou Mestalla

El club cambiará de casa el próximo verano, para lo que ya ha hecho uso de los 80M provistos por CVC. Desde enero de 2025 se han invertido ya 175,5 millones en los que se incluyen los costes del polideportivo de Benicalap.

Está por ver lo que supone a nivel de ingresos la llegada del nuevo estadio, algo a lo que se pondrá cifra definitiva en el próximo ejercicio.