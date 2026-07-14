Valencia y Levante ya conocen los horarios de las tres primeras jornadas de LaLiga

LaLiga ya ha dado a conocer los horarios de las tres primeras jornadas para la temporada 2026-27 que se disputarán en el mes de agosto.

Horarios Valencia CF

El Valencia dará comienzo a su temporada un poco más tarde de lo previsto. Pese a que la primera jornada frente al Betis estaba prevista para el fin de semana del 15-16 de agosto, el conjunto verdiblanco ha hecho efectivo su derecho de aplazar el partido debido a que su jugador Giovani Lo Celso ha clasificado a las semifinales del Mundial con Argentina.

Con el movimiento de partidos, los valencianistas debutarán en Mestalla frente al Celta de Vigo el sábado 22 de agosto a las 19:30h.

Tan solo tres días después de su debut, el Valencia volverá a pisar Mestalla el martes 25 de agosto a las 21:00h para enfrentarse al Real Betis correspondiente a la jornada 1.

Por último, para cerrar el mes de agosto el Valencia viajará a A Coruña para enfrentarse al recién ascendido Deportivo La Coruña el domingo 30 de agosto a las 19:30h.

Horarios Levante UD

Por su parte, el Levante comenzará su andadura en LaLiga 26-27 visitando el RCDE Stadium para medirse al Espanyol el domingo 16 de agosto a las 19:00h.

Una semana después, volverá a viajar lejos de Valencia para jugar frente a Osasuna el lunes 24 de agosto a las 19:30h.

Para cerrar el arranque liguero, los de Luís Castro debutarán en el Ciutat de Valencia frente al Betis el sábado 29 de agosto a las 17:00h.