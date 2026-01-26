VALENCIA CF

El Valencia gana dos partidos seguidos en Liga ocho meses después

La victoria ante el Espanyol supone un espaldarazo en la clasificación para un equipo que ha pasado toda la primera vuelta en posiciones de descenso

Agencias | ondacero.es

Valencia |

Largie Ramazan celebra su gol ante el Espanyol con el Valencia CF
Largie Ramazan celebra su gol ante el Espanyol con el Valencia CF | Agencia EFE

El Valencia, tras derrotar este sábado al Espanyol (3-2) y haber ganado previamente en el campo del Getafe (0-1), ha encadenado dos victorias seguidas en la Liga por primera vez en la temporada y ocho meses después de la última vez que lo consiguió.

La última vez que el Valencia sumó dos victorias seguidas fue en el tramo final de la pasada temporada cuando ganó a Las Palmas en el estadio de Gran Canaria (2-3) el 3 de mayo de 2025 y repitió triunfo ante el Getafe en Mestalla (3-0) el 10 de mayo.

Estas dos victorias seguidas, sumadas al empate ante el Elche (1-1) elevan a tres los partidos sin perder del Valencia, que suma 23 puntos ha salido del descenso y ha cogido una pequeña distancia respecto a esas posiciones.

Con este resultado el equipo escala posiciones en la tabla cogiendo distancia con el descenso, posiciones que ha ocupado durante toda la primera vuelta.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer