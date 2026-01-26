El Valencia gana dos partidos seguidos en Liga ocho meses después

El Valencia, tras derrotar este sábado al Espanyol (3-2) y haber ganado previamente en el campo del Getafe (0-1), ha encadenado dos victorias seguidas en la Liga por primera vez en la temporada y ocho meses después de la última vez que lo consiguió.

La última vez que el Valencia sumó dos victorias seguidas fue en el tramo final de la pasada temporada cuando ganó a Las Palmas en el estadio de Gran Canaria (2-3) el 3 de mayo de 2025 y repitió triunfo ante el Getafe en Mestalla (3-0) el 10 de mayo.

Estas dos victorias seguidas, sumadas al empate ante el Elche (1-1) elevan a tres los partidos sin perder del Valencia, que suma 23 puntos ha salido del descenso y ha cogido una pequeña distancia respecto a esas posiciones.

Con este resultado el equipo escala posiciones en la tabla cogiendo distancia con el descenso, posiciones que ha ocupado durante toda la primera vuelta.