El Colegio de Enfermería de Valencia impulsa la seguridad en las Fallas con un programa pionero de primeros auxilios

El programa se apoya en la experiencia del proyecto piloto desarrollado en 2025 en el sector fallero de Quatre Carreres, donde la respuesta fue altamente positiva.

Amparo Sánchez

València |

Las enfermeras y enfermeros falleros refuerzan la prevención y la respuesta ante emergencias
Las enfermeras y enfermeros falleros refuerzan la prevención y la respuesta ante emergencias

El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia pone en marcha el programa “Primeros Auxilios para Fallas”, una iniciativa innovadora que fortalece la seguridad y la prevención durante las fiestas josefinas desde el propio tejido fallero. Tras la buena acogida el colegio extiende ahora la iniciativa al conjunto de la ciudad de Valencia, con el objetivo de llegar a los 26 sectores falleros que agrupan a más de 350 comisiones.

Su presidenta Laura Almudéver afirma que se trata de contar con personal formado en primeros auxilios dentro de las propias comisiones.

El plazo para la preinscripción al programa a todas las enfermeras y enfermeros falleros estará abierto hasta el 30 de enero. Tras completar su formación planificarán junto a sus comisiones o sectores talleres prácticos de entre dos y cuatro horas dirigidos al conjunto de falleros y falleras interesados.

