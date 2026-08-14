El Valencia CF finaliza la pretemporada con una victoria por 2-0 frente al Hércules CF

El Valencia CF disputó en el día de ayer su segundo amistoso de la semana contra el Hércules CF, último partido de prueba que el conjunto valencianista aprovechó para corregir errores y dar una mejor imagen después de la derrota ante el CD Teruel por 1-0.

El conjunto valencianista durante la primera parte no encontró la manera de adelantarse en el marcador, y el equipo alicantino llegó a dominar y a mostrar una mayor sensación de peligro. Fue entonces en la segunda parte cuando los de Corberán salieron con una mentalidad diferente, y en tan solo 10 minutos el Valencia anotó dos goles para sentenciar el partido.

Lo más destacado del encuentro fue el buen estado de forma de Javi Guerra, anotando uno de los tantos del encuentro y dando una asistencia para el segundo a Ryunosuke Sato. El japonés también fue uno de los protagonistas del partido y solo en pretemporada ha conseguido realizar dos goles y tres asistencias, unos números que hablan de la calidad que tiene en sus botas.

Una victoria que da un poco de aire a Carlos Corberán de cara al primer encuentro de liga frente al Celta de Vigo el sábado 22 de agosto después de las críticas acumuladas durante la pretemporada.