El Valencia espera poder anunciar esta semana la renovación de Guido Rodríguez

El Valencia quiere que Guido Rodríguez esté listo para las revisiones médicas de finales de semana con sus compañeros, y que arranque el próximo lunes el trabajo en la ciudad deportiva de Paterna.

Para Carlos Corberán no hay otra opción que no sea la del argentino en el centro del campo, y para ello el Valencia CF ha tenido que poner encima de la mesa una de las propuestas más altas de los últimos años.

Guido pasará a ser de los mejores pagados de la plantilla, y a sus 32 años firmaría un contrato por dos temporadas con otra opcional.

En los 17 encuentros que disputó la pasada temporada (llegó libre procedente del West Ham inglés), se convirtió en el mejor jugador de una segunda vuelta en la que el equipo logró salvar la categoría tras firmar uno de los peores arranques en la historia del club.

Con Javi Guerra, Pepelu, Guido y Ugrinic, y la llegada de Aliou Dieng, el club tendría cubierto el centro del campo, a falta de tomar una decisión con André Almeida, al que se busca una salida a marchas forzadas tras haberlo renovado el curso pasado.