Un Valencia dominador elimina con suficiencia al Sporting de la Copa del Rey

El Valencia superó al Sporting de Gijón en la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey disputada en El Molinón (0-2), a raíz de dos zarpazos al comienzo de cada parte en un partido de marcado dominio visitante que pudo finalizar con un resultado más abultado.

El conjunto valencianista dominó un encuentro que pronto se le puso de cara, anotando en su primer acercamiento al área local, por medio de Lucas Beltrán, que aprovechó en el área pequeña un rechace de Christian Joel tras un potente tiro de Jesús Vázquez desde la frontal.

Los de Carlos Corberán tuvieron diferentes opciones de ampliar su ventaja, primero con un tiro a bocajarro nuevamente de Beltrán desde dentro del área que esta vez sí atajó Joel, y escasos minutos después en un mano a mano de Ramazani que definió ligeramente desviado.

Unas ocasiones desperdiciadas que dieron alas al Sporting con vistas al tramo final del primer tiempo, que avisó primero con un disparo de Gaspar desde el interior del área que desvió Agirrezabala a córner y poco después con un cabezazo a gol de Caicedo al saque de una falta lateral que el linier anuló por un ajustado fuera de juego.

El inicio del segundo tiempo seguiría el guion del comienzo del partido, de nuevo con el Valencia mostrando plena efectividad al convertir en gol su primera llegada a portería rival.

Un preciso pase de Pepelu a la espalda de la defensa rojiblanca encontró el desmarque de Raba, que definió con precisión en el mano a mano ante Christian Joel y amplió las distancias en favor del conjunto che.

El dominio seguiría siendo visitante, con ocasiones en botas de Diego López y Ramazani que obligaron a dos buenas intervenciones de Christian Joel para evitar el tercer tanto en contra.

El partido ya no tendría más miga hasta el pitido final, confirmando la eliminación de los asturianos y el pase de ronda del Valencia, que se lame en Copa las heridas de la Liga.