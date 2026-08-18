Valencia Basket presenta su segunda equipación para la temporada 26/27

El Valencia Basket ha presentado a través de sus redes sociales la que será la nueva indumentaria vistante del equipo. Una camiseta que destaca por su color negro ceniza con detalles dorados y un efecto de movimiento con sus círculos en color plata.

La camiseta se podrá obtener en las tiendas oficiales del Roig Arena y La Alquería del Valencia Básket, y tendrá un precio de 70 euros. Aquellos que sean abonados y amics taronja disfrutarán de un 10% de descuento en su compra.

Y si deseas hacerte con una hoy mismo 18 de agosto, podrás obtener una serigrafia gratis con el nombre que elijas y un gymsack exclusivo del 40 Aniversario de regalo.