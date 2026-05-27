Valencia Basket consigue una victoria balsámica en Zaragoza para mantenerse como cabeza de serie en los playoff

Valencia Basket logró este martes una importante victoria ante el Casademont Zaragoza (86-98) que le insufla oxígeno en su lucha por la segunda plaza de la Liga Endesa y que hace contener la respiración a los rojillos, pues ya no dependen de sí mismos para evitar el descenso.

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, ha reconocido este martes que, a pesar de que su equipo ha vencido en el duelo de Liga Endesa que enfrentaba a su equipo con el Casademont Zaragoza, durante muchos minutos su conjunto no ha tenido "muy buenas sensaciones".

"Durante muchos minutos no hemos tenido muy buenas sensaciones", ha observado el técnico en la rueda de prensa posterior a un duelo en el que al Valencia le ha costado "dominar el rebote defensivo, sobre todo, en la primera parte".

"Tenemos bastantes jugadores con problemas físicos y nuestra dinámica de rotaciones no puede ser la que nos gustaría", ha añadido el entrenador.

Para Martínez, al final de la segunda parte su equipo ha estado "mejor" en el rebote defensivo, ha corrido bien y ha logrado encestar "muchos puntos de contraataque" para "sacar el partido adelante".

Acerca de su rival, ha afirmado que han "luchado" y "jugado con esfuerzo", aunque ha matizado: "Lógicamente, si están donde están en la clasificación es porque tienen problemas".

"Han luchado en el rebote ofensivo, nos han dado una lección y que tengan suerte en la próxima jornada", ha concluido.