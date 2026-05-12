Valencia Basket buscará por su cuarto título seguido en su sexta final consecutiva

Valencia Basket buscará a partir de este jueves ante el Casademont Zaragoza el que sería su cuarto título seguido de la Liga Femenina en la que será su sexta final seguida en la máxima competición del baloncesto español.

El Valencia Basket alcanzó por primera vez la eliminatoria que decide el título liguero en la campaña 2020-21 y la perdió ante el Perfumerías Avenida. Ambos equipos protagonizaron con el mismo final la de la campaña 2021-22.

El conjunto valenciano y el salmantino fueron también los que se jugaron los títulos ligueros de los ejercicios 2022-23 y 2023-24 pero en ambos casos fue el Valencia Basket el que se proclamó campeón, lo que le permitió inaugurar y ampliar su palmarés en el torneo.

La pasada campaña, el Valencia y el Zaragoza ya disputaron la final del campeonato y el equipo de Rubén Burgos conquistó el que fue su tercer título de la competición.

A diferencia de la pasada campaña, en la que era el Valencia el que tenía la ventaja de pista por su mejor clasificación en la fase regular, ahora es el equipo maño el que la tiene por lo que el primer encuentro de la serie se jugará en el Príncipe Felipe de Zaragoza el jueves, el domingo la serie se trasladará al Roig Arena y si hiciera falta un tercer partido sería el domingo 24 en la capital aragonesa.