Valencia Basket abrirá La Liga Endesa ante el iLerna Lleida en el Roig Arena

Valencia Basket ya conoce el calendario de la Liga Endesa 2026-27. El conjunto taronja debutará en el Roig Arena el domingo 27 de septiembre a las 18:00 frente al iLerna Lleida, en la primera jornada de la competición.

La primera salida llegará una semana después, el 4 de octubre, con la visita al Casademont Zaragoza. En octubre, el equipo dirigido por Xavi Albert se enfrentará también al Barça, al UCAM Murcia y al Kosner Baskonia.

El último encuentro de 2026 será a domicilio ante el Bàsquet Girona el 27 de diciembre. Ya en enero, Valencia Basket recibirá al Real Madrid el día 4 y cerrará la primera vuelta en casa contra el Surne Bilbao Basket el 10 de enero.

La segunda vuelta comenzará en el Roig Arena frente al Morabanc Andorra, antes de una doble visita a Galicia para medirse al Rio Breogán y al Leyma Coruña.

Uno de los momentos destacados de la temporada llegará en abril y mayo, con las visitas consecutivas del Barça y el Unicaja al Roig Arena. El último partido como local de la fase regular será el 16 de mayo ante el Bàsquet Manresa.

Valencia Basket cerrará la fase regular visitando al UCAM Murcia entre el 21 y el 23 de mayo, a falta de que se concrete la fecha y el horario. Los Playoffs comenzarán el 25 y el 29 de junio, dependiendo del desarrollo de las semifinales y la final.